Роспотребнадзор по Татарстану: о снятии ограничений пока говорить рано

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что о снятии ограничений из-за распространения пока говорить рано. По ее словам, ведомство беспокоит уровень заболеваемости среди пожилых.



— Он пока остаются на очень высоком уровне и тенденции к снижению не имеется. Более того, на сегодня заболеваемость лиц старше 60 лиц в структуре заболеваемости коронавируса по-прежнему составляет 30%, и эта доля также не снижается. Летальность среди данной категории выше, чем среди других контингентов в четыре раза. Еженедельно мы отмечаем прирост заболеваемости в данной возрастной группе до 10%. Также нас не совсем устраивают темпы иммунизации в данной возрастной группе — пока на сегодня привито только 50% от численности возрастной группы. С учетом этого говорить пока о стабилизации эпидемиологического процесса и том, что ситуация выравнивается, мы не можем. И, соответственно, вернуться к вопросу о снятии каких-либо ограничений, на сегодня крайне ране, — отметила она

Еженедельно регистрируется более 200 тысяч случаев ОРВИ и 15 случаев гриппа.