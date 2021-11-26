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В Казани временно ограничат движение по улицам Карла Маркса и Гоголя

10:12, 26.11.2021
В Казани временно ограничат движение по улицам Карла Маркса и Гоголя
Фото: Олег Тихонов

В Казани будет временно действовать ограничение на движение пешеходов на участках автомобильных дорог по улицам Карла Маркса и Гоголя. Об этом сообщают в мэрии города.

Ограничение будет действовать с 1 декабря 2021 года до 12 сентября 2022 года около дома №56/11 по улице Карла Маркса и дома №11/56 по улице Гоголя. Причиной стали реставрационные работы в доме Дротоевского (они стартовали в этом месяце). Здание по улице Карла Маркса планируют приспособить для использования.

Фото: Олег Тихонов

Также с сегодняшнего дня ограничено движение около дома №52 по улице Калинина. Это связано со строительством сетей кабельной канализации. Проезд будет закрыт до 30 ноября.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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