В казанском долгострое ЖК «Мелодия» проводится техническое обследование

Фото: Дарья Пинегина (архив)

Сейчас в долгострое ЖК «Мелодия» сейчас проводится сплошное техническое обследование , по результатам которого будет определен объём строительно-монтажных работ. Дом уже подключили к отоплению, сообщил руководитель Фонда поддержки прав дольщиков Иван Новиков и заместитель начальника Управления жилищной политики Казани Айрат Абулханов.

Фонд подаст заявление о передаче прав и обязанностей застройщика в отношении дома в Арбитражный суд РТ. Для этого нужно заключить соглашение о финансировании с федеральным Фондом. Граждане, включившиеся в Реестр требований участников строительства после решения Набсовета федерального Фонда смогут получить только денежную компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

До 16 декабря идет формирование в реестр требований участников долевого строительства ЖК «Поколение». После формирования реестра, проведения строительной экспертизы и оценки стоимости завершения строительства объекта, его могут вынести на рассмотрение Наблюдательного совета федерального Фонда.

В начале ноября Фонд поддержки дольщиков сообщил, что в республике досрочно завершили программу поддержки дольщиков. В Татарстане ввели в эксплуатацию девять проблемных домов с общей площадью свыше 300 тысяч кв. м, а также восстановили в правах более 2,3 тысячи жителей.

Татьяна Леухина