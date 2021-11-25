Судьба 35 шахтеров на «Листвяжной» остается неизвестной

Судьба 35 шахтеров на шахте в Кузбассе остается неизвестной. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Отвечая на вопрос о шансах спасти остальных горноспасателей Чуприян отметил, что срок работы дыхательного аппарата 4 часа. Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 51, пишет ТАСС.

Фото: ako.ru

Ранее стало известно о смерти троих горноспасателей, которые пропали в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная». Количество погибших в результате трагедии в шахте достигло 14 человек.

