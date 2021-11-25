Трое горноспасателей, пропавших во время ликвидации ЧП на шахте, погибли

Трое горноспасателей, которые пропали в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная», погибли. Об этом сообщили в администрации шахты.

Судьба остальных спасателей неизвестна. Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» достигло 14 человек, пишет ТАСС.

«Интерфакс» ранее со ссылкой на источник сообщал, что при проведении эвакуации пропало звено из четырех-пяти человек. Госпитализировали 38 пострадавших, 11 человек продолжат лечение амбулаторно. В Кемеровской области объявлен траур.

