Правительство возместит авиакомпаниям затраты из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле этого года Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Авиасообщение с республикой восстановили в июне. Ограничение авиасообщения с Танзанией в очередной раз продлевается.



Татьяна Леухина