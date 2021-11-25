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Правительство возместит авиакомпаниям затраты из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году

19:37, 25.11.2021
Правительство возместит авиакомпаниям затраты из-за отмены рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления в 2021 году субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле этого года Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Авиасообщение с республикой восстановили в июне. Ограничение авиасообщения с Танзанией в очередной раз продлевается.

Татьяна Леухина
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