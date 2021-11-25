Во время спасательной операции в шахте «Листвяжная» пропало звено горноспасателей

Во время спасательной операции в шахте «Листвяжная» пропало звено горноспасателей. Об этом сообщили в МЧС.

— Звено из четырех-пяти человек пропало при проведении эвакуации, — пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник. МЧС России организовало поиски горноспасателей.

Сегодня утром на шахте произошел взрыв. В результате ЧП погибло 11 человек. По последним данным, госпитализировали 38 пострадавших, 11 человек продолжат лечение амбулаторно. В Кемеровской области объявлен траур. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 217 УК РФ).