В Татарстане за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавируса
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 251 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 808 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 300 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 30 416 человек.
Умерли за весь период 1 205 заболевших, в том числе девять — за минувшие сутки.
Вчера в республике диагностировали 252 новых случая.
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