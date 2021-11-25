В Татарстане за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 251 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 808 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 300 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 30 416 человек.

Умерли за весь период 1 205 заболевших, в том числе девять — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике диагностировали 252 новых случая.

Маргарита Головатенко