В некоторых домах Казани вода из-под крана может окраситься в зеленый цвет

В Казани 29 ноября у некоторых жителей Авиастроительного, Московского, Кировского и Ново-Савиновского районов города может потечь из крана вода зеленого цвета. Об этом просят сообщить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей».

В этот день будут проводить работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной Казанской ТЭЦ-2 вводят краситель зеленого цвета «Уранин-А».

В случае если у вас из крана потекла вода зеленого цвета, необходимо сообщить об этом по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Краситель «Уранин-А» безвреден для людей и окружающей среды и допущен к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, отмечают в исполкоме города.



Ольга Шагиева