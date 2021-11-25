Российские сетевые рестораны объявили о повышении цен на 15% в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупные сетевые рестораны России, такие как «Шоколадница», «Блэк Стар бургер», Novikov Group и Tigrus Group, предупредили о повышении цен на 15% с 2022 года. Связано это с подорожанием продуктов и логистических услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос рестораторов.

Как рассказали в компаниях, уже приходится отказываться от некоторых блюд из-за высокой стоимости продуктов. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, с 2014 года рестораны незначительно повышали цены, но сейчас рост станет существенным.

Гендиректор Black Star Foods Юрий Левитас считает, что цены будут расти постепенно, на 5—10%. По мнению других рестораторов, рост стоимости будет зависеть от блюд — где-то он составит 3%, где-то — 15%.

Больше всего подорожали мясо, рыба, морепродукты и импортные сыры. Блюда из этих ингредиентов занимают значительную часть меню во многих заведениях.

Фото: Максим Платонов

В Казани владельцы некоторых ресторанов вынуждены продавать свои заведения из-за пандемии. Подробнее об этом — в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова