Госсовет Татарстана ходатайствует о присвоении Зеленодольску звания «Город трудовой доблести»

На заседании Госсовета Татарстана приняли постановление о ходатайстве к главе РФ Владимиру Путину о присвоении Зеленодольску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

«Жители города внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С инициативой присвоить городу почетное звание выступил Совет ветеранов района, затем ходатайство поддержал Совет муниципального района и правительство республики, а также оно подкрепилось заключением Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 20 российских городов удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань.

Диана Жиленкова