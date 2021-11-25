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В ПФР поменяли порядок предоставления услуг до 1 января 2022 года

10:45, 25.11.2021
В ПФР поменяли порядок предоставления услуг до 1 января 2022 года
Фото: realnoevremya.ru

В Пенсионом фонде России до 1 января 2022 года будет действовать временный порядок предоставления государственных услуг. Соответствующее распоряжение подготовил Минюст РФ.

Согласно нему, получить услуги ПФР в отделениях до указанного срока можно будет лишь по предварительной записи и электронной почте. Имеются в виду такие услуги, как установление страховых, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячной денежной выплаты, компенсационных выплат неработающим гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными людьми.

Кроме того, по предварительной записи можно будет оформить маткапитал, компенсацию расходов оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров, живущих на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, установить соцдоплаты к пенсии или запросить справку о размере пенсии.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что оформить пенсию можно будет через портал «Госуслуги». Этот формат должен упростить и ускорить получение единовременной выплаты.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура

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