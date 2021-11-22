Накопительную часть пенсии можно будет оформлять через «Госуслуги»

Теперь россияне смогут оформить заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сегодня, новый формат поможет упростить и ускорить получение единовременной выплаты. Теперь гражданам не придется ради этого специально посещать Пенсионный фонд или отправлять документы по почте, что существенно сэкономит время людей.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне появилась информация, что в России с 1 января 2022 года вступят в силу обновленные правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Например, выплачивать и доставлять пенсию могут раньше указанного срока на территории, где введен режим ЧС.



Дарья Акимова