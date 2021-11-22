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Накопительную часть пенсии можно будет оформлять через «Госуслуги»

15:25, 22.11.2021 1
Накопительную часть пенсии можно будет оформлять через «Госуслуги»
Фото: realnoevremya.ru

Теперь россияне смогут оформить заявку на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте правительства.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сегодня, новый формат поможет упростить и ускорить получение единовременной выплаты. Теперь гражданам не придется ради этого специально посещать Пенсионный фонд или отправлять документы по почте, что существенно сэкономит время людей.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне появилась информация, что в России с 1 января 2022 года вступят в силу обновленные правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Например, выплачивать и доставлять пенсию могут раньше указанного срока на территории, где введен режим ЧС.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:36
    Это ту самую "накопительную", которая заморожена на неопределенное время? )))
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