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В Казани встали трамваи маршрута №4

09:06, 25.11.2021
В Казани встали трамваи маршрута №4
Фото: скриншот

В Казани на улице Гвардейской в сторону ул. Ершова образовалось скопление трамваев маршрута №4. Затор виден на сервисе «Яндекс.Карты».

На улице Гвардейской встали более десяти трамваев названного маршрута. Причины пока неизвестны.

Сегодня вутром в Казани наблюдаются пробки в 9 баллов.

Вчера в городе было восстановлено движение трамвая №5а. Движение приостанавливали из-за излома рельса на остановке «Тектоник». Рельс сломался в связи с перепадами температур.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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