В Казани встали трамваи маршрута №4
В Казани на улице Гвардейской в сторону ул. Ершова образовалось скопление трамваев маршрута №4. Затор виден на сервисе «Яндекс.Карты».
На улице Гвардейской встали более десяти трамваев названного маршрута. Причины пока неизвестны.
Сегодня вутром в Казани наблюдаются пробки в 9 баллов.
Вчера в городе было восстановлено движение трамвая №5а. Движение приостанавливали из-за излома рельса на остановке «Тектоник». Рельс сломался в связи с перепадами температур.
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