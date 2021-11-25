В Казани наблюдаются пробки в 9 баллов
В Казани утром 25 ноября наблюдаются пробки в 9 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты».
Аварии в городе наблюдаются на Оренбургском тракте, проспекте Победы, на ул. Фатыха Амирхана, ул. Чистопольской, ул. Несмелова. Движение на этих участках сильно затруднено.
Сильные пробки на ул. Сибгата Хакима, ул. Фатыха Амирхана, ул. Короленко и ул. Копылова, на ул. Маршала Чуйкова, на Сибирском тракте, ул. Николая Ершова, ул. Патриса Лумумбы. Еще стоят ул. Родины, Рихарда Зорге, Братьев Касимовых, ул. Танковая.
В среду вечером в Казани тоже образовались 9-балльные пробки.
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