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В Казани образовались 9-балльные пробки вечером

17:39, 24.11.2021
В Казани образовались 9-балльные пробки вечером
Фото: kzn.ru

В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Технической, Павлюхина, Ершова, Арбузова, на проспекте Ямашева, Даурской, Гвардейской.

Заторы образовались на улицах Вишневского, Салимжанова, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной. Движение затруднено на улицах Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Максимова.

По прогнозам сервиса, к 18 часам дорожная ситуация будет оцениваться в 8 баллов.

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