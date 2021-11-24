В Казани образовались 9-балльные пробки вечером
В Казани в среду вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Пробки из-за ДТП образовались на улицах Технической, Павлюхина, Ершова, Арбузова, на проспекте Ямашева, Даурской, Гвардейской.
Заторы образовались на улицах Вишневского, Салимжанова, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной. Движение затруднено на улицах Копылова, Тэцевской, Петра Витера, Максимова.
По прогнозам сервиса, к 18 часам дорожная ситуация будет оцениваться в 8 баллов.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым