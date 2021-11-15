Татарстанцы Александр Красных и Эрнест Максумов примут участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде

Пловец спортивного клуба ВВС «Синтез» Александр Красных примет участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде. Он выступит на дистанции 50 м брассом и в эстафетах. Помимо него, в соревнованиях примет участие и другой татарстанец, Эрнест Максумов, который выйдет на старт на 200, 400 и 1500 м вольным стилем.

Соревнования пройдут с 16 по 21 ноября в Санкт-Петербурге в бассейне Центра плавания. В эти дни среди участников разыграют 46 комплектов наград. Соревнования станут отбором для определения состава российской сборной по плаванию. Она примет участие в чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ) 16—21 декабря этого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Золото взяли российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Илья Бородин.

Диана Жиленкова