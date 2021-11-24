В Саудовской Аравии началось заседание группы «Россия — исламский мир»

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) началось заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Оно проходит под руководством президента Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем этой группы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.



Начиная пленарную часть, Минниханов огласил приветствие президента России Владимир Путина. Глава РФ в своем обращении поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда за внимание к организации этой встречи и сообщил, что Россия придает большое значение развитию дружественных связей с исламскими странами. Также в приветствии говорилось, что позиции РФ и мусульманских государств близки по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

На заседании планируется обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, борьбу с угрозами международного терроризма, а также сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов прибыл в Саудовскую Аравию накануне, чтобы не только принять участие в заседании сегодня, но и встретиться с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом и с представителями татарской диаспоры, а также посетить круглый стол с деловыми кругами.



Дарья Акимова