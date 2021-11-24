В Минздраве предложили призывникам с медобразованием вместо службы работать на Дальнем Востоке

Минздрав России предложил призывникам с медицинским образованием вместо службы в армии работать по специальности на Дальнем Востоке. Сообщило об этом «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Чиновник рассказал, что в ведомстве хотят попробовать внедрить альтернативную службу, когда юноши с образованием медиков, призываемые в армию, смогут отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Он добавил, что в этом регионе остро ощущается нехватка кадров.

По закону альтернативная служба длится 21 месяц при прохождении ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, 18 месяцев — на предприятиях Минобороны.

Фото: Олег Тихонов

В осенний призыв из Татарстана отправились служить три тысячи призывников. Военный комиссар РТ Сергей Погодин рассказал, что из них направились в сухопутные войска — 37%, в войска Нацгвардии — 14%, в ракетные войска стратегического назначения — 11%, в ВМФ — 11%, в воздушно-космические силы — 11%, в ВДВ и спецназ — 10%, в другие подразделения и части — 6%.



Дарья Акимова