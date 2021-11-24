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В парке «Салават купере» подготавливают деревья к зимовке

15:31, 24.11.2021
В парке «Салават купере» подготавливают деревья к зимовке
Фото: администрация Кировского и Московского районов

В парке «Салават купере» работники «Горводзеленхоза» подготавливают деревья к зимовке. Стволы молодых каштанов, яблонь и остролистного клена накрыли мешковиной и камышовыми матами, сообщает администрация Кировского и Московского районов.

Цветники с многолетними растениями накрыли специальным лапником — ветками, спиленными в рамках санитарной обрезки сосен, растущих в питомнике.

Также в парке собираются защитить посадки от неблагоприятных погодных условий.

Ранее специалисты МУП трест «Горводзеленхоз» Казани начали готовить деревья к зиме на Ленинской дамбе.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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