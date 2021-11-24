Госдума приняла во втором чтении законопроект о размере МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.

Индексация составит более 8%, говорится на сайте Госдумы.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — сказано в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%.

Фото: realnoevremya.ru

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей. Повышение прожиточного минимума и выплат, которые от него зависят, затронет 16 млн россиян. Повышение уровня МРОТ коснется 3 млн занятых россиян.



Ольга Шагиева