Песков заявил, что борьбу с антипрививочниками не нужно превращать в «атаку на ведьм»

В Кремле прокомментировали вопрос о наказании антипрививочников. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его не нужно превращать в «атаку на ведьм». По его словам, к данной проблеме необходим трезвый и сбалансированный подход.

Также Песков рассказал, как в Кремле относятся к инициативе Росздравнадзора по сбору информации об антипрививочниках. Он объяснил, что такие случаи может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром сообщалось, что Росздравнадзор передал сведения о 37 антипрививочниках в прокуратуру и Следственный комитет РФ. Их удалось обнаружить в результате мониторинга СМИ, социальных сетей и мессенджеров.

Диана Жиленкова