В Казани задержали подозреваемого в помощи мошенникам «курьера»

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В Казани задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в соучастии в совершении серии преступлений, сообщает МВД по Татарстану.



Задержанный рассказал, что незнакомцы связались с ним в одном из мессенджеров и предложили заработок. Казанец мог оставлять себе часть денег, которые должен был забирать с указанных адресов и оставлять в определенных местах. Он согласился и стал выполнять «заказы».

Одна из жертв — 87-летняя жительница города. Ей поступил звонок, ответив на который, пенсионерка услышала голос, похожий на голос дочери. Звонившая сообщила, что ее сбили на автомобиле, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Диалог продолжился якобы со следователем Татьяной Громовой. Она сообщила, что дочери пенсионерки грозит уголовное дело. Чтобы этого избежать, нужно заплатить 800 тысяч рублей. У потерпевшей таких денег не было, и звонившая согласилась на 60 тысяч. Пенсионерка положила деньги в сверток и передала приехавшему за ними «курьеру». Спустя время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. «Курьер» оставил деньги в месте, указанном ему мошенниками, возле мусорных контейнеров.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Установлено, что задержанный совершил еще два похожих «заказа». Часть денег он оставлял себе. В ходе обыска в его квартире правоохранители нашли 20 тысяч рублей.

Молодой человек сотрудничает со следствием. Он вернул потерпевшей 60 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно житель Елабуги попался на уловки мошенников и лишился денег под предлогом смены телефонного номера. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко