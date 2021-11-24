В Лениногорске будут судить местных вымогателей

В Лениногорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей от 31 до 40 лет. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в преступлениях, предусмотренных пп. «а», «в», «г» чч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. «а», «в», «г» чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как считает следствие, в 2010 году 34-летний обвиняемый организовал преступную группировку в Лениногорске. С ноября 2014 года по октябрь 2019 года в нее вошли фигуранты дела и другие лица, личность которых пока не установлена.

С ноября 2014 года члены группировки вымогали деньги у воспитанников детдома — инвалидов. Они знали, что у них есть сбережения на банковских счетах. В итоге обвиняемые похитили больше 1,4 млн рублей.

С июля 2015 года по август 2020 года два фигуранта под угрозой убийства вымогали у троих жителей больше 1 млн рублей. В итоге потерпевшие передали им больше 200 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. В ближайшее время дело направят в Лениногорский городской суд для рассмотрения по существу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее в Татарстане задержали подозреваемых в вымогательстве у бизнесменов «за покровительство».

Ольга Шагиева