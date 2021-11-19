В Татарстане задержали подозреваемых в вымогательстве у бизнесменов «за покровительство»

В Татарстане задержали жителей Нурлата, подозреваемых в вымогательстве денег у местных предпринимателей, сообщает МВД по РТ.



Обратившийся в полицию житель Нурлата рассказал, что в 2019-м он и его друг открыли кафе. После этого у них состоялся разговор с группой местных жителей — те заявили владельцам кафе о необходимости ежемесячно передавать им деньги «за покровительство». Предприниматель на это согласился, но после этого требуемая сумма стала увеличиваться и бизнесмен обратился в полицию.

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из ОМВД России по Нурлатскому району при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых нурлатцев в возрасте от 25 до 58 лет. По месту жительства одного из фигурантов в ходе обыска изъяли вещество растительного происхождения — экспертиза показала, что это гашишное масло общим весом 0,67 грамма.

В крови двоих подозреваемых обнаружили следы наркотиков. Еще один отказался от прохождения медицинского освидетельствования, его поместили под административный арест. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Все подозреваемые задержаны.

В Казани на этой неделе задержали группу молодых людей, которые, предположительно, стали посредниками в мошенничестве.

Маргарита Головатенко