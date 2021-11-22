В этом году в Казани зафиксировали 35 случаев отравления угарным газом

Фото: Максим Платонов

С начала года в Казани зафиксировали 35 случаев отравления угарным газом, в результате чего погибли четыре человека, пострадали еще 64 (из них 28 детей). Об этом сообщают в мэрии города.

Мэр Ильсур Метшин призвал организовать совместную работу глав районов и газовиков, чтобы проанализировать ситуацию и провести необходимую профилактическую работу, в том числе организовать информирование горожан о мерах предосторожности.

Фото: realnoevremya.ru

Этой весной в Татарстане семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (по ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Диана Жиленкова