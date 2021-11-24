В Чувашии решили выдавать QR-коды бессимптомно переболевшим

В Чувашии QR-коды будут выдавать людям с высоким титром антител. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Решение о выдаче сертификата будет принимать врачебная комиссия поликлиник на основании подтверждения перенесенного заболевания с определением наличия иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2.

«Алгоритм разработан, протестирован и работает бесперебойно. После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором по Российской Федерации мы готовы как пилотный регион включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов», — приводит «Интерфакс» слова и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексея Кизилова.

Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях по международным единицам (BAU/мл). Сдать кровь на антитела можно будет по месту прикрепления пациента.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно достаточным титром, который обеспечивает безопасность от COVID-19 и гарантирует получение QR-кода. В правительстве обещали продумать идею QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме.

Ольга Шагиева