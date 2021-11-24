На проект реконструкции участков дороги М-7 в Татарстане направят более 692 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор объявило несколько тендеров на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа в Татарстане. В общей сложности на эти цели готовы выделить свыше 692 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Исполнителю необходимо выделить этапы строительства, обосновав расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Также нужно выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и другие виды инженерных изысканий в объеме, необходимом для принятия обоснованных проектных решений и др.

Ремонт пройдет на участках с 1061 по 1168 км — некоторые из них в том числе войдут в состав скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 15 декабря.

Недавно ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило два тендера на содержание участков автомобильной дороги Казань — Малмыж км 15+500 — км 92+460 и км 92+460 — км 126+930 в Татарстане. В общей сложности на эти цели готовы выделить более 170 млн рублей.

Диана Жиленкова