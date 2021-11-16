На содержание участка дороги Казань — Малмыж направят 46,5 млн рублей

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на содержание автомобильной дороги Казань — Малмыж км 92+460– км 126+930 в Татарстане. Начальная цена договора — 46,5 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.



В число работ входят поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах, планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав, очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных и др. Оказать услугу необходимо в срок с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 7 декабря. В число критериев оценки участников входят их квалификация, наличие финансовых ресурсов, деловая репутация и др.

Несколько дней назад ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» объявило тендер на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства в Татарстане и Чувашии. На эти цели предусмотрели свыше 40 млн рублей.

Диана Жиленкова