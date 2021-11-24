Мэр Уфы: «В каждом районе города будет построен новый парк»

В Уфе продолжатся работы по ремонту и строительству парков. Об этом на четвертом заседании горсовета рассказал глава уфимской администрации Сергей Греков. Самая масштабная реконструкция ждет Парк культуры и отдыха нефтехимиков:



— Вы знаете, какое внимание мы уделяем строительству парков. Буквально в каждом районе города будет построен новый парк. Мы приступили к проектированию Парка нефтехимиков в Черниковке. Это создаст новый центр притяжения, который соединит парк Победы и парк «Первомайский». Ведем переговоры с инвестором по реконструкции стадиона «Строитель», который находится в Парке нефтехимиков. Мы уверены, что создадим в этом месте новый большой центр активности. Здесь же будут восстановлены бульвар и фонтан.



Градоначальник отметил, что уже на будущий год начнутся работы по обновлению еще нескольких крупных городских парков:

— Приступили к проектированию Центрального парка в Деме. Приступим к работам в 2022 году. Парк озера Теплого в Инорсе, сквер «Южный», который мы закончили в этом году, парк «Волна», который мы продолжаем, два этапа закончили в этом году, к третьему этапу приступаем на будущий год.

Все работы планируется завершить к 2024 году, когда Уфа отметит свой 450-летний юбилей.

Эмиль Зиянгиров