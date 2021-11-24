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Шойгу заявил об отработке США применения ядерного оружия против России

06:42, 24.11.2021
Шойгу заявил об отработке США применения ядерного оружия против России
Фото: mil.ru

Российские военные фиксируют увеличенную активность стратегической бомбардировочной авиации ВВС США близко к границе РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», — приводит слова Шойгу «РИА Новости».

Минимальное удаление от границы РФ составило 20 километров, подчеркнул он.

Фото: pxhere.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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