МИД: Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия

Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сейчас российская сторона надеется на развитие ядерной стратегии США таким образом, чтобы были сняты озабоченности РФ, пишет «РИА Новости».

Рябков добавил, что Москва обеспокоена тем, что США намеренно внесли дополнительную неясность в вопрос о том, при каких обстоятельствах было бы возможно применение ядерного оружия.

Фото: mil.ru

— Нам бы все-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики, снять неопределенность в этой области — чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно.

В сентябре гнеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. В феврале в Пентагоне не исключили возможность ядерной войны с Россией.