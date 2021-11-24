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В селе Нижнекамского района РТ отменили карантин в связи с заболеванием бешенством животных

00:30, 24.11.2021
В селе Нижнекамского района РТ отменили карантин в связи с заболеванием бешенством животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В селе Большое Афанасово в Нижнекамском районе Татарстана отменили карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Карантин на этой территории объявляли 14 сентября текущего года. Указ вступил в силу со дня его подписания, 20 ноября.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе в селе Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана установили карантин в связи с бешенством животных.

Общество Татарстан

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