В селе Нижнекамского района РТ отменили карантин в связи с заболеванием бешенством животных
В селе Большое Афанасово в Нижнекамском районе Татарстана отменили карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Карантин на этой территории объявляли 14 сентября текущего года. Указ вступил в силу со дня его подписания, 20 ноября.
На прошлой неделе в селе Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана установили карантин в связи с бешенством животных.
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