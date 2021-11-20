Казань назначили молодежной столицей Организации исламского сотрудничества

Фото: Максим Платонов

Правление молодежного форума ОИС присвоило Казани статус «Молодежная столица ОИС — 2022». Об этом сообщил сегодня Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества уже становились Стамбул, Фес, Доха и другие крупные города стран мусульманского мира. Президент Татарстана сказал:

— Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Получению статуса Молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодежные международные мероприятия.



Продолжатся мероприятия и в течение 2022 года. В полученном статусе Казань проведет международные ивенты: глобальный молодежный саммит стран ОИС, молодежный фестиваль мусульманской культуры, конные скачки. Минмолу республики уже поручено подготовить итоговый план и организовать всю работу с заинтересованными ведомствами.

Напомним, недавно мэр Казани Ильсур Метшин стал президентом всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Россия впервые возглавила эту организацию.





Людмила Губаева