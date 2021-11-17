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В Минтруде Татарстана рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы в республике

11:59, 17.11.2021
В Минтруде Татарстана рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы в республике
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане новогодними каникулами в 2022 году объявлены дни с 1 по 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Согласно постановлению правительства России, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Татарстанцы выйдут на работу 10 января.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября Минтруда Татарстана представило производственный календарь на следующий год. В нем приводятся все даты нерабочих праздничных дней в республике.

ОбществоВласть Татарстан

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