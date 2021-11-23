Верховный суд России разрешит возобновлять уголовные производства по рекомендации ООН

Верховный суд России готовится разрешить возобновлять уголовные производства по рекомендации ООН. Сообщают об этом «РИА Новости».

В проекте постановления пленума Верховного суда РФ сообщается, что рекомендации органов ООН могут стать поводом для возобновления производства по уголовному делу. Среди других оснований для возобновления дел — новые подробности, которые не были известны суду перед вынесением приговора, преступные действия кого-либо из участников процесса, поддельные документы в качестве доказательства.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Он постановил пересмотреть решение.





Дарья Акимова