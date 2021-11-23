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В Татарстане выявили еще 252 новых случая коронавируса

11:47, 23.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили еще 252 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 36 305 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 29 865 человек, в том числе 493 за минувшие сутки.

Умерло за весь период 1 185 человек, в том числе восемь за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера зарегистрировали 259 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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