В Татарстане выявили еще 252 новых случая коронавируса
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 36 305 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 29 865 человек, в том числе 493 за минувшие сутки.
Умерло за весь период 1 185 человек, в том числе восемь за сутки.
В Татарстане вчера зарегистрировали 259 случаев заражения COVID-19.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым