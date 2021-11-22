В Татарстане за сутки зарегистрировали 259 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 259 случаев заражения коронавирусом, из них три — завозных, остальные контактные. 75 человек госпитализировано, 184 получают лечение на дому. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 053 случая COVID-19.

Больше всего заболевших в Казани — 138 ,Челнах — 22, а еще Зеленодольском и Чистопольском районах — 20 и 11 соответственно. В остальных районах число заболевших не превышает 8.

По данным оперштаба РТ, за минувшие сутки в республике выздоровели 493 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 29 372 человек.

Умерли за весь период 1 177 заболевших, в том числе за последние сутки — 13 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 263 новых случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко