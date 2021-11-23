Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на маткапитал жилье

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жилье, инициативу она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.



По словам Волынец, сейчас в России наличие детей у собственника не препятствие для изъятия залоговой недвижимости. Таким образом, кредитная организация имеет право инициировать выселение из квартиры несовершеннолетнего, сообщает RT.

Омбудсмен предложила инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране.

Маргарита Головатенко