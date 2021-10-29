Волынец предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для многодетных

Сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране — с таким предложением уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.



По ее словам, комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в первом чтении уже поддержала законопроект о предоставлении права на бесплатный проезд в городском транспорте обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет, независимо от факта обучения детей в образовательном учреждении.

Волынец считает, что в России необходимо принять закон, который бы предоставлял право многодетным на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

До этого Волынец предложила обязать владельцев сайтов мониторить пропаганду нетрадиционных отношений.

Маргарита Головатенко