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Волынец предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для многодетных

09:44, 29.10.2021 1
Волынец предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для многодетных
Фото: wikimedia.ru

Сделать бесплатным проезд на всех видах городского транспорта для многодетных семей по всей стране — с таким предложением уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

По ее словам, комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в первом чтении уже поддержала законопроект о предоставлении права на бесплатный проезд в городском транспорте обоим родителям в многодетной семье и их детям до 18 лет, независимо от факта обучения детей в образовательном учреждении.

Волынец считает, что в России необходимо принять закон, который бы предоставлял право многодетным на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

До этого Волынец предложила обязать владельцев сайтов мониторить пропаганду нетрадиционных отношений.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:18
    планировать семью научите,чтоб не рожали социальных иждивенцев.
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