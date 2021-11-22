Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: Татарстан ждут метели и мороз до -16

На этой неделе в Татарстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра республики.

Завтра, 23 ноября, Татарстан окажется в тылу уходящего на восток циклона. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром будут отмечаться небольшой снег, местами сильный ветер с порывами 15—20 м/с и метели с ухудшением видимости до 1—2 км. Днем небольшой снег сохранится. Ночью мороз достигнет -5... -10°, днем ожидается -3... -8°.

Фото: kzn.ru

В среду, 24 ноября, погода ненадолго улучшится благодаря росту атмосферного давления. В отдельных районах выпадет лишь слабый снег. Ночью температуры понизятся до -11... -16°, днем будет не выше -7... -12°.

В четверг, 25 ноября, циклон вновь принесет в Татарстан метель. Температуры составят ночью -7... -12°, на крайнем востоке до -17°, днем -1... -6°.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу Татарстан окажется на периферии Сибирского антициклона. Вероятность осадков небольшая. Температуры составят -3... -8°, днем -2... +1°.



В прошедшие выходные в Татарстане прогнозировали метель, порывистый ветер и гололедицу.

Ольга Шагиева