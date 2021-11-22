В Казани МУП «Водоканал» устраняет 10 аварий на третьем северном коллекторе

В Казани МУП «Водоканал» устраняет 10 аварий на третьем северном коллекторе. На эти цели требуется 67,5 млн рублей, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

По его словам, к властям Татарстана подготовлено обращение на выделение денег на противоаварийные мероприятия. Также подготавливаются документы на включение третьего северного коллектора в федеральную программу кредитования инфраструктурных проектов комплексного капитального ремонта.

Третий северный коллектор имеет протяженность 8 км и транспортирует стоки из Ново-Савиновского и Советского районов, включая поселок Дербышки, где проживают 315 тысяч человек, на КНС по улице Несмелова. Первая авария там произошла в 2011 году, с тех пор произошло 38 провалов, 23 из которых — в этом году.

«Необходимо упростить процедуры заключения договоров с привлечением специализированных организаций. Учитывая дефицит средств у «Водоканала», для устранения аварийных ситуаций необходимо выделение 67,5 млн рублей, это также будет вынесено на рассмотрение комиссии. Кроме того, мы подготовили обращение к руководству республики на выделение денег на эти противоаварийные мероприятия», — сказал Гиниятуллин.

На прошлой неделе авария на сетях водопровода привела к обвалу на трамвайных путях. Почти сутки монтеры пути не могли приступить к укладке щебня под шпалы и подбивке пути.



Ольга Шагиева