Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в ближайшие часы

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы в Татарстане и Казани ухудшатся погодные условия. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра Татарстана.

«Вечером 22 ноября, ночью и утром 23 ноября на территории Татарстана и в Казани ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный западный, северо-западный ветер порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении.



Фото: kzn.ru

На этой неделе в Татарстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды.

Ольга Шагиева