В Аксубаево семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (по ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели четырех человек в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике.

В одном из домов в селе Аксубаево сегодня обнаружили тела супружеской пары, а также их детей: дочери 2000 г. р. и сына 2002 г. р. с признаками отравления угарным газом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о назначении экспертиз, расследование дела продолжается.



На прошлой неделе пять человек отравились угарным газом в частном доме на улице Батырлык в поселке Вознесенское. В Татарстане прокуроры выявили больше 100 нарушений законности в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в феврале и марте 2021-го. С начала года в республике восемь человек погибли от отравлений угарным газом.



Татьяна Леухина