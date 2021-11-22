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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 933 897 человек

11:58, 22.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 933 897 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 1 933 897 человек провакцинировали от COVID-19, сообщает Минздрав республики.

За сутки число вакцинированных составило 18 540. Из общего числа получивших вакцину вторую дозу препарата получили 1 427 859 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 259 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 053 случая COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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