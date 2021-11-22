В Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 933 897 человек
В Татарстане 1 933 897 человек провакцинировали от COVID-19, сообщает Минздрав республики.
За сутки число вакцинированных составило 18 540. Из общего числа получивших вакцину вторую дозу препарата получили 1 427 859 человек.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 259 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 053 случая COVID-19.
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