В России зафиксировали еще 36 970 случаев заражения COVID-19

Фото: Илья Репин

За последние сутки в России выявили 36 970 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 9 331 158 россиян.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, всего выздоровели 8 024 930 граждан, в том числе 32 504 — за последние сутки. За прошедший день коронавирус унес жизни еще 1 252 человек. В общей сложности от COVID-19 скончались 264 095 россиян.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведена 571 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 893 620 человек.



Диана Жиленкова