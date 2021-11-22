Жительницу Татарстана, защищавшуюся от побоев сожителя, осудят за его убийство

Фото: прокуратура РТ

Буинская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней женщины, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщил «Реальному времени» помощник старшего прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, все случилось 5 сентября. Нетрезвая обвиняемая и ее сожитель поссорились из-за алкоголя — мужчина требовал спиртное, но получил отказ. Тогда он стал избивать женщину. Она схватила нож и, отталкивая сожителя, ударила его в область плеча. После этого последовал еще один удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Обвиняемая вину полностью признала. Уголовное дело направлено в Буинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре Челнинца, убившего возлюбленного бывшей жены, приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Маргарита Головатенко