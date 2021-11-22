В Казани за 2021 год зарегистрировали меньше пожаров, чем в прошлом

Фото: ГУ МЧС России по РТ

С начала 2021 года в Казани был зарегистрирован 1 291 пожар, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

При этом в текущем году при пожаре погибли на 4 человека больше, чем в предыдущем, — всего 28 человек. Травмы получили 55 человек, в 2020 году — 58.

Причиной большинства пожаров (980), при которых погиб 21 человек, было неосторожное обращение с огнем, 237 произошло из-за нарушения правил устройства, эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, тогда скончались 7 человек. Погибали при пожарах в основном вечером и ночью. 12 погибших были пьяны, 8 — в преклонном возрасте, 1 — ребенок.

В целях профилактики сотрудники Государственной противопожарной службы, полиции, управляющих компаний, администраций районов исполкома Казани и работники отделов социальной защиты посетили 8 033 многоквартирных жилых дома, более 33 тысяч частных домовладений и провели 1817 встреч с населением. Кроме того, распространены больше 90 тысяч листовок о мерах пожарной безопасности и поведения в быту. Это в 7 раз больше, чем в 2020 году.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В октябре, с 15 по 21 число, в Татарстане зарегистрировали 60 природных пожаров. Все они были связанны с сжиганием сухой травы, мусора и т.п.





Дарья Акимова