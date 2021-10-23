В Татарстане за неделю зарегистрировали 60 природных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по РТ

С 15 по 21 октября этого года в Татарстане зарегистрированы 60 природных пожаров. Они были связанны с горением (сжиганием) сухой травы, мусора, твердых коммунальных отходов, пожнивных остатков, стерни на открытых территориях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Общая площадь пожаров составила 1 Га, что практически в 3 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. В МЧС напомнили, что за поджег сухой травы и мусора можно получить штраф.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Летом в Бугульминском районе Татарстана выявили горение сухой травы и камыша. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.

Алексей Нечаев