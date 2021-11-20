В УФНС по РТ рассказали, как ИП может применять патентную систему

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему, если те осуществляют деятельность в рамках закона РТ о введении на территории республики патентной системы налогообложения. Об этом сообщили в УФНС по РТ.

В таком случае ИП необходимо соблюдать следующие ограничения: число работников не превышает 15 человек, доход — не более 60 млн рублей в год, площадь зала не превышает 150 кв. м, а транспортные средства — не больше 20 единиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При соблюдении этих ограничений для получения патента предприниматель может подать заявление за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Сам патент предприниматель может получить спустя пять дней со дня получения заявления налоговым органом.

Для получения патента с 1 января 2022 года необходимо подать заявление до 17 декабря текущего года.

Недавно в УФНС по РТ рассказали, что татарстанцы задолжали 1,8 млрд рублей имущественных налогов.

Диана Жиленкова